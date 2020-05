Ex-Bayern-Profi Lizarazu adelt Kimmich: "Geeignet als Kapitän" - "Bestes Duo der Welt" mit Thiago

Der französische Welt- und Europameister Bixente Lizarazu hat die beiden Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und Thiago mit Lob überschüttet. "Sie sind derzeit das beste Mittelfeld-Duo der Welt, spielen auf einem sehr hohen Level" , sagte der ehemalige Profi in einem Interview der Abendzeitung. Lizarazu fügte hinzu: "Technisch sind beide perfekt und sie wollen immer den Ball haben. Das ist ganz wichtig fürs Team, weil es Sicherheit gibt. Kimmich und Thiago zusammen sind wirklich fantastisch, ich sehe kein besseres Duo im Weltfußball."

Nicht zuletzt mit seinem Traumtor beim 1:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters im Top-Spiel bei Borussia Dortmund machte DFB-Star Kimmich auf sich aufmerksam. Mit einem sehenswerten Lupfer von der Strafraum-Grenze über den düpierten BVB-Torwart Roman Bürki hinweg schoss er das Team von Trainer Hansi Flick ganz nah heran an den achten Meistertitel in Folge. Sowohl im Klub als auch in der Nationalmannschaft nimmt der Ex-Leipziger immer mehr eine zentrale Führungsrolle ein - auf und neben dem Platz.