Ex-Bayern-Profi Gomez mit klarer Haltung zur Kimmich-Debatte: Dank Impfung sind Stadien wieder voll

Noch immer ist keine Ruhe in der Impfdebatte um Bayern-Star Joshua Kimmich. Nun äußerte sich auch Ex-Nationalspieler Mario Gomez im Rahmen der Champions-League-Übertragung bei "Amazon Prime Video" zum Thema. Wenn alle so handeln würden wie Kimmich, wären die Stadion immer noch leer, so der 36-Jährige.