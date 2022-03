DFB bestätigt: Bayern-Star Joshua Kimmich verzichtet auf Anreise am Montag

Am Montagabend kommt der von Bundestrainer Hansi Flick nominierte Kader der deutschen Nationalmannschaft in Frankfurt/Main zusammen. Fehlen wird dabei Mittelfeldspieler Joshua Kimmich vom FC Bayern. Der Grund: Der 27-Jährige und seine Lebensgefährtin erwarten in den nächsten Tagen ihr drittes Kind. Das teilte der Verband am Montag mit.

Am Samstag steht für das deutsche Team gegen Israel in Sinsheim der erste Test an. Drei Tage später sind die Niederlande im Nachbarschaftsduell in Amsterdam der Gegner. Flick hat nach mehreren Ausfällen wie Niklas Süle, Leon Goretzka, Marco Reus oder Robin Gosens sein Personal neu zusammenstellen müssen. Am Sonntag sagte auch noch Karim Adeyemi wegen einer Verletzung ab. In Julian Weigl, Benjamin Henrichs und Robin Koch kehren drei Nationalspieler nach längeren Pausen wieder zurück. Einziger Neuling ist der Mainzer Anton Stach. "Grundsätzlich wollen wir uns einspielen, die Automatismen reinbekommen", sagte Flick.