Joshua Kimmich mit Wunsch an FC Bayern: So kann ich Top-Niveau konstant abrufen

Nationalspieler Joshua Kimmich hofft im neuen Jahr darauf, dass für ihn das Pendeln zwischen der Position des rechten Außenverteidigers und dem defensiven Mittelfeld beim FC Bayern ein Ende nimmt. „Das ist natürlich die Entscheidung des Trainers, wo ich am Ende spielen werde. Die Position ist mir egal, aber wichtig ist mir, dass man eine gewisse Konstanz hineinbekommt“, sagte der 24-Jährige am Montag im Trainingslager des deutschen Meisters in Katar.