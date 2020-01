Joshua Kimmich schließt Abschied vom FC Bayern bei Vertragsende nicht aus: "Diese Frage stellt man sich"

Der FC Bayern München ist gerade dabei, sich für die Zukunft neu aufzustellen. Stars wie Leroy Sané und Kai Havertz werden beim Rekordmeister gehandelt, der seinen Kader im Sommer wohl grundsätzlich neu aufstellen dürfte. Einer, der schon längst als Dreh- und Angelpunkt des Münchner Spiels gilt, soll dies trotzdem auch in Zukunft bleiben: Nationalspieler Joshua Kimmich. Der 24-Jährige spielt bereits seit 2015 beim FCB und hat in dieser Saison den Sprung vom Rechtsverteidiger ins Mittelfeldzentrum geschafft.

Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis 2023 - also noch dreieinhalb Jahre. Eine lange Zeit zwar noch, Spekulationen um die Zukunft des Ex-Leipzigers sind dennoch längst im Gange. Verlängert er seinen Vertrag in München langfristig und wird damit endgültig zum Führungsspieler und sogar möglichen künftigen Kapitän der Bayern? Der Nationalspieler ist sich darüber offenbar noch nicht im Klaren, wie er nun dem Kicker verriet.

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Kimmich: "Schwierig, vorherzusehen, was in zwei, drei Jahren passieren wird"

Schließlich habe es in seiner Zeit beim FCB auch Phasen gegeben, wo er nicht gespielt habe - etwa unter Carlo Ancelotti. Damals habe er "überlegt (...), was der richtige Schritt in meiner Entwicklung sei", betonte der Confed-Cup-Sieger.

Es sei deshalb "auch jetzt schwierig vorherzusehen, was in zwei, drei Jahren passieren wird", sagte er. Verlängerung oder Transfer im Sommer 2023? "Diese Frage stellt man sich durchaus. Ich kann sie jetzt aber nicht so recht beantworten. Weil ich nicht weiß, was in zwei oder drei Jahren das Beste für meine Karriere ist."