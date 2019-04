Bayern-Star Joshua Kimmich dachte an Wechsel: "Es gab Zeiten, wo es schwierig war"

Vor seinem Aufstieg zur unverzichtbaren Stammkraft beim FC Bayern hat Joshua Kimmich einen Abschied aus München erwogen. Dies gestand der Nationalspieler in einem Interview mit der Welt am Sonntag. "Ich habe mir hier eine Rolle erarbeitet, in der ich sehr aktiv am Erfolg mitwirken kann. Und sehe eine gute Zukunft für mich hier in München. Ich sage aber auch ganz offen, dass es für mich auch Zeiten gab, wo es sehr schwierig war. Da war ich unzufrieden über fehlende Einsatzzeiten und habe darüber nachgedacht, ob der FC Bayern der einzige Verein ist, den es für mich auf der Welt gibt", erklärte der 24-Jährige. Er ließ aber offen, in welcher Phase konkret er derartige Gedankenspiele entwickelte.