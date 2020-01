Bayern-Juwel Joshua Zirkzee verrät: Bei diesem Premier-League-Klub wäre ich fast gelandet

25 für 2025: So könnte der Kader des FC Bayern in fünf Jahren aussehen

FC Everton wollte Zirkzee unter Vertrag nehmen

Nun hat der Niederländer verraten, dass er um ein Haar vor zwei Jahren gar nicht in der Jugend des FC Bayern gelandet wäre. Stattdessen hätte es Zirkzee beinahe in die englische Premier League gezogen, als er 16 Jahre alt war. " Everton war damals eine ernsthafte Option für mich", sagte der FCB-Shootingstar dem niederländischen Magazin Voetbal International. Den Grund für den Fast-Transfer nannte Zirkzee auch. "Ronald Koeman war Trainer bei den Profis und sie hatten nicht viele Stürmer zu der Zeit", erklärte er weiter. "Romelu Lukaku war gerade zu Manchester United gewechselt und ich hatte das Gefühl, dass die Chance groß war, um hochgezogen zu werden."

Unter dem niederländischen Coach Koeman, so vermutete Zirkzee, wäre ein baldiges Debüt in der Premier League möglich gewesen. Tatsächlich war das Interesse der "Toffees", wie der FC Everton genannt wird, durchaus vorhanden. "Als ich dort war, haben sie mir auch gleich einen Vertrag angeboten" , sagte der heute 18-Jährige, der beim Nachwuchs des Liverpooler Klubs sogar Testspiele und ein Turnier absolviert hatte.

Zirkzee: "Bin gekommen, um der Stürmer von Bayern zu werden"

Mit seinen zwei Bundesliga-Toren hat Zirkzee überraschend früh gezeigt, was in ihm steckt. Doch das soll noch nicht alles gewesen sein - denn er hat ein großes und ambitioniertes Ziel, wie er in dem Interview betonte: "Ich bin gekommen, um der Stürmer von Bayern zu werden." Noch ist Zirkzee ein Teil des Drittliga-Kaders der Münchner, aber im Trainingslager des FC Bayern in Doha ist der Offensivspieler dabei.