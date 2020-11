Bayern-Talent Joshua Zirkzee hofft auf mehr Spielzeit: Leih-Transfer "könnte Option sein"

In dieser Saison kam Joshua Zirkzee erst drei Mal in der Bundesliga zum Einsatz - und absolvierte gerade einmal 91 Spielminuten. Das Sturmtalent hat beim FC Bayern München einen schweren Stand. An Superstar Robert Lewandowski ist kein Vorbeikommen. Und nach der Verpflichtung von Eric Maxim Choupo-Moting ist der 19-Jährige sogar nicht mal mehr der erste Ersatzmann des Polen - wie noch in der vergangenen Saison, als er teilweise mit wichtigen Toren dafür sorgte, dass die Bayern letztlich souverän Meister wurden. Anzeige

Immer häufiger muss der Angreifer wieder in der Drittliga-Mannschaft der Münchner ran. Dabei hofft er auf mehr Spielanteile auf höherem Niveau - notfalls bei einem anderen Verein. "Es ist wichtig, dass ich ganze Spiele spiele", sagte er dem Algemeen Dagblad. "Ich versuche fit zu bleiben und wenn ich in der Winterpause vorübergehend per Leihe wechseln kann, könnte das eine Option sein." Besonderes Interesse wurde schon im Sommer dem 1. FC Köln nachgesagt, ein Wechsel des niederländischen U21-Nationalspielers scheiterte letztlich. Im Winter werden die Rheinländer wohl einen neuen Anlauf starten.

Bis dahin will Zirkzee, der 2017 aus der Jugend von Feyenoord Rotterdam gekommen war, die Zeit nutzen und weiter von Robert Lewandowski lernen. "Robert ist ein kompletter Stürmer. Ich denke, er ist der beste, den es gerade gibt", schwärmte der Youngster, der bisher 16 Mal für die Bayern-Profis spielte und vier Tore schoss. Der Pole sei "in allen Bereichen hervorragend". Deshalb versuche er "so viel wie möglich von ihm mitzunehmen" und "das mit meinem Spiel in Einklang zu bringen", sagte Zirkzee weiter.

Flick mahnt: "Geht um Mentalität, Einstellung, Willen"