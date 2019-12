Joshua Zirkzee verhilft FC Bayern zu vier Punkten - und rührt schon wie Serge Gnabry

Der FC Bayern quälte sich, Trainer Hansi Flick brachte Joshua Zirkzee, der 18 Jahre alte Stürmer sorgte mit seinem ersten Ballkontakt für die Erlösung. Selbst für einen hochbegabten Teenager dürfte ein solches Szenario wie beim 3:1 am vergangenen Mittwoch beim SC Freiburg eigentlich ein einmaliges Erlebnis sein. Nicht so für Zirkzee. Der Niederländer hatte offenbar Gefallen an derartigen Momenten gefunden. Also alles von vorn. Die Bayern quälten sich auch am Samstag gegen den VfL Wolfsburg, Flick brachte Zirkzee und der sorgte mit seinem ersten Ballkontakt für die Erlösung. Noch unheimlicher wurde es dann als Serge Gnabry kurz darauf den Endstand herstellte. Wie in Freiburg. Gruß ans Murmeltier. Alles etwas unheimlich.