Kroatien oder Deutschland: Wie sich Bayern-Gewinner Josip Stanisic für zwei Nationalteams empfiehlt

In diesem Fall passt das Sprichwort perfekt: Warum in die Ferne schweifen? Denn das Gute liegt so nah. Kein Neuzugang wie etwa Dayot Upamecano, der diesen Sommer für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Bayern München transferiert wurde, sondern ein Nobody mit der Erfahrung von lediglich einem Bundesligaspiel wurde zum Gewinner der Vorbereitung und der ersten zwei Pflichtspiele des Abo-Meisters: Josip Stanisic.

"Josef – wer?" Sagten einige Fans in München, doch mittlerweile hat sich der Deutsch-Kroate, der bereits im April unter Hansi Flick sein Profidebüt feierte, einen Namen gemacht und ist für das erste Heimspiel der Saison am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) gegen den 1. FC Köln gesetzt. Als Innenverteidiger oder auf der rechten Abwehrseite einsetzbar, beweist er auch im Training, dass er zu Höherem berufen ist. Sehr gutes Tempo, zweikampfstark, ruhig am Ball, mit Mut und Zug nach vorne beim Spielaufbau. Unter Flick-Nachfolger Julian Nagelsmann durfte der 21-Jährige, der Anfang Juli mit einem Profivertrag bis 2023 ausgestattet wurde, von Beginn an kontinuierlich bei den Stars mittrainieren.

Doch jeder Spieler, der den extra-schwierigen Weg aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Bayern zu den Profis anstrebt, braucht Glück und den richtigen Moment, um sich zeigen zu können. Anfang August verletzte sich der als Stamm-Rechtsverteidiger fest eingeplante Benjamin Pavard am Sprunggelenk. Der französische Weltmeister von 2018 wird bis Mitte September fehlen. Überraschend stellte Nagelsmann zum kniffligen Bundesliga-Auftakt bei den offensivstarken Gladbachern nicht Routinier Niklas Süle auf die rechte Seite, sondern den weitgehend unbekannten Mann mit der Nummer "44". Der letzte Spieler, der über die Nachwuchsabteilung den Sprung zu den Profis packte, war der damals noch nicht volljährige Jamal Musiala, mittlerweile 18 und DFB-Nationalspieler. Zuvor hatten die Bayern-Bosse jahrelang damit gehadert, dass David Alaba 2010 das letzte Talent aus dem eigenen Stall war.

Beim Bundesliga-Auftakt empfohlen, im Supercup bestätigt Beim 1:1 in Gladbach machte Stanisic seine Sache so gut, dass er seinen Platz auch im Supercup in Dortmund (3:1) behalten durfte. Funktionierte wieder. Lediglich in den letzten zehn Minuten beider Partien spürte er in jedem Muskel die neue Belastung und wurde von Buona Sarr abgelöst. Jenem Franzosen, der eigentlich das Label "Pavard-Backup" trägt, seit er im Oktober 2020 als Schnellschuss für 10 Millionen Euro von Olympique Marseille mit einem Vertrag bis 2024 kam. Nun ist er überzählig, ein Verkaufskandidat.

Stanisic sieht seine Chance, will sein Ding durchziehen. Er spricht vom "größten Traum, für Bayern auflaufen zu können. Schon als Kind habe ich mir regelmäßig die Einheiten an der Säbener Straße angeschaut." In der Jugend kickte der gebürtige Münchner beim Lokalrivalen TSV 1860 und beim SC Fürstenfeldbruck. Im Januar 2017 wechselte er zum Nachwuchs des FC Bayern, kam in der Dritten Liga unter Trainer Sebastian Hoeneß regelmäßig zum Einsatz. Beraten wird Stanisic von dessen Vater, vom früheren Bayern-Stürmer Dieter Hoeneß, der jedoch derzeit öffentlich nicht über seinen Klienten sprechen möchte – um ihn zu schützen. Bei Bayern einen Hoeneß hinter sich zu haben, kann nie schaden.