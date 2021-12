Muskelbündelriss: Bayern-Profi Josip Stanisic fällt wohl bis zum Jahresende aus 

Der FC Bayern kann in diesem Jahr wohl nicht mehr auf die Dienste von Abwehrspieler Josip Stanisic zurückgreifen. Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstagmittag mitteilte, zog sich der kroatische Nationalspieler im Training einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu. Damit fehlt der 21-Jährige auch im Bundesliga -Gipfel bei Borussia Dortmund am Samstagabend.

Stanisic etablierte sich in dieser Saison in der Bundesliga-Mannschaft der Bayern und kam in der laufenden Spielzeit in zwölf Pflichtpartien zum Einsatz. Im Oktober gab er sein Länderspieldebüt und bestritt seitdem drei Begegnungen für Kroatien.