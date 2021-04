Kommentar zu Julian Nagelsmann: "The Expensive One" steht beim FC Bayern sofort unter Druck

Nagelsmann kann das. Das hat er bei der TSG Hoffenheim und zuletzt bei RB Leipzig bewiesen. Doch sind ihm Titel wirklich garantiert? Abwarten. Auf den Trainer kommen jedenfalls größere Herausforderungen als auf viele seiner Vorgänger zu. Da wäre zunächst einmal die Ablöse. Angeblich bis zu 25 Millionen Euro müssen die Bayern für Nagelsmann nach Sachsen überweisen. Hätten die Münchner diese Summe in zwei Zauber-Füße mit Knipser- oder Spielmacherqualitäten investiert, hätte dies selbst in Corona-Zeiten kaum für Verwunderung gesorgt. Für einen Trainer griff allerdings weltweit noch nie Verein so tief in die Tasche. Ist José Mourinho "The Special One" und Jürgen Klopp "The Normal One", haftet Nagelsmann ab sofort das Etikett "The Expensive One" an. Für weniger Druck sorgt dies nicht.