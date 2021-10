Über die Zukunft von Niklas Süle beim FC Bayern wurde in den vergangenen Monaten viel spekuliert. Nach der Saison läuft der Vertrag des Verteidigers, der in den vergangenen Jahren nicht immer erste Wahl war, aus. Derzeit scheint es völlig offen, ob der Klub und der 26-Jährige ihre Zusammenarbeit verlängern.

Süle selbst hatte kürzlich der Süddeutschen Zeitung gesagt , seine sportliche Zukunft "völlig offen" sei und erklärt: "Wenn beide Seiten zu dem Schluss kommen, dass es weiterhin miteinander passt, würde ich alles daransetzen hierzubleiben. Wenn man aber merkt, dass das von einer Seite nicht mehr ganz so gesehen wird, kann es auch sein, dass ich sage: Ich bin ablösefrei und wage noch mal was Neues."

Laut Nagelsmann müsse Süle "sich mit seinem Potenzial immer noch etwas entwickeln und es dann als sehr guter Innenverteidiger ausschöpfen." Dass der Trainer mit den Leistungen des Abwehrspielers gegenwärtig zufrieden ist, zeigen die Zahlen. In allen elf Pflichtspiele unter Nagelsmann kam Süle zum Einsatz. Zehnmal stand er in der Startelf, dabei spielte der FC Bayern fünfmal zu Null. Gute Argumente für einen neuen Vertrag.

Nagelsmann-Lob für Lewandowski und Leverkusen

Einen neuen Kontrakt könnte auch Robert Lewandowski bald unterschreiben. Für den 33-Jährigen, der noch bis 2023 gebunden ist, sei "noch lange nicht Schluss", so Nagelsmann. "Ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er noch einige Jahre auf Top-Top-Niveau spielt - auch deshalb, weil er alles in seinem Leben danach ausrichtet, in einer Top-Verfassung zu sein." Der Pole müsse zudem den prestigeträchtigen Ballon d'Or gewinnen, "da er in den letzten drei Jahren so unglaublich konstant wie im Grunde kein anderer gespielt hat."