Heldt stutzt Bayern-Trainer Nagelsmann nach Freiburg-Kritik zurecht: "Vielleicht nicht so viel Ahnung"

Nach dem Ärger von Julian Nagelsmann über den Protest des SC Freiburg gegen die Wertung des Spiels gegen den FC Bayern hat der langjährige Bundesliga-Manager Horst Heldt die Aussagen des Münchner Trainers hart kritisiert. Nagelsmanns Reaktion passe nicht, meinte der 52-Jährige bei Sky und riet dem Coach zur Konzentration auf dessen Kernkompetenz: "Wenn er in so einer Funktion wäre, hätte er auch so agieren müssen. Er ist ein toller Trainer, aber das ist nicht sein Bereich. Da sollte er sich raushalten, weil er vielleicht auch nicht so viel Ahnung davon hat. Auf einmal werden die Freiburger in eine Ecke gestellt und sind die Bösen. Sie sind nicht die Bösen."

