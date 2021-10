Bericht: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kehrt auch gegen Union Berlin nicht auf die Bank zurück

Für den FC Bayern München gibt es offenbar die nächste schlechte Nachricht: Nach der historischen Pleite des deutschen Rekordmeisters in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach (0:5) berichtet nun die Bild, dass Cheftrainer Julian Nagelsmann auch bei der anstehenden Bundesliga-Auswärtspartie gegen Union Berlin am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Sky) nicht vor Ort sein kann.

Damit zerschlagen sich offenbar die Hoffnungen auf eine Rückkehr des 34-Jährigen nach der deutlichen Pleite im Borussia-Park. Schon vor der Gladbach -Partie war über eine Genesung des Übungsleiters spekuliert worden. Kurz vor dem Spiel hatte Nagelsmann jedoch selbst das erneute Fehlen bestätigt. "Der letzte Test war nicht in dem Maße, dass ich mit nach Gladbach kann", so der gebürtige Landsberger. Nun muss er wohl erneut passen.

Nagelsmann war vor einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden und musste sich in häusliche Isolation begeben. In der Folge hatte der 34-Jährige sowohl das Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon (4:0) als auch die Partien auf nationaler Ebene in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim (4:0) und zuletzt im DFB-Pokal in Gladbach verpasst. Als Vertreter war Co-Trainer Dino Toppmöller eingesprungen und hatte in Abwesenheit des erkrankten Trainers die Chefrolle eingenommen.