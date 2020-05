Junioren-Boss Sauer erklärt: Das ist die Transfer-Strategie des FC Bayern im Nachwuchs-Bereich

Nicht nur dem Profi-Kader des FC Bayern München stehen in den kommenden Jahren umfangreiche Änderungen ins Haus. Mit Leroy Sané, Timo Werner und Kai Havertz sind immerhin drei aktuelle Nationalspieler ein Thema an der Säbener Straße , ihre Verpflichtungen würden das Gesicht des Rekordmeisters verändern. Auch im Nachwuchsbereich geht der FCB neue Wege - wie Campus-Chef Jochen Sauer gegenüber Sport1 erklärte.

Nachwuchschef Sauer: "Gibt noch viel zu tun"

"Wir sind schon einige Schritte nach vorne gekommen, aber es gibt auch noch viel zu tun. Seitdem ich hier bin, hat es immer noch kein Spieler geschafft, nachhaltig bei den Profis zu spielen", sagte Sauer, der 2017 von RB Salzburg nach München kam und den neuen FCB-Campus federführend verantwortet . "Jetzt sind ein paar Jungs an der Schwelle und können sich hoffentlich weiter etablieren." Joshua Zirkzee, Sarpreet Singh oder der aktuell nach Hamburg verliehene Adrian Fein sollen in die Fußstapfen von Stars wie David Alaba treten - der Österreicher war der bisher letzte Jugendspieler, der bei den Profis den Durchbruch schaffte. Das ist rund zehn Jahre her.

Sauer weiß: die Hürden beim FC Bayern sind höher als bei anderen Vereinen. "Wenn wir einen Spieler dazuholen, muss dieser deutlich mehr Qualität haben als jemand, der schon bei uns spielt. Ein potentieller Neuzugang muss in seinem Jahrgang zu den Top 3 bis 5 gehören. Ansonsten ist er für uns nicht interessant", erklärte der 47-Jährige. "Die Anzahl der Spieler, die wir in den Altersklassen jeweils nach oben schieben, ist sehr hoch. Wir versuchen, so viele eigene Spieler wie möglich in den Herrenbereich durchzubringen."