FC Bayern, BVB, Klopp: Jochen Breyer macht nach der Auslosung den Europapokal-Check

Zwei Mal mussten "Losfee" Andrej Arschawin und Co. das Prozedere der Auslosung durchexerzieren, bis die Duelle für das Achtelfinale der Champions League endgültig feststanden. Ein technischer Fehler seitens der UEFA hatte am Montag eine Wiederholung der Ziehung notwendig werden lassen. "Wenn es kein böser Wille ist, dann darf das in der langen Geschichte der UEFA mal passieren", erklärte TV-Moderator und Kolumnist Jochen Breyer im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Nichtsdestotrotz machte die Panne das erste Los des FC Bayern als letztem verbliebenen deutschen Königsklassen-Teilnehmer hinfällig. Die Münchener hatten sich zunächst auf ein Kräftemessen mit Atlético Madrid eingestellt, nun erwischte es den deutschen Rekordmeister mit RB Salzburg deutlich besser.

Borussia Dortmund und RB Leipzig, die jeweils als Gruppendritter aus der Königsklasse eine Etage tiefer rutschten und nun in der Europa League gefordert sind, treffen auf die Glasgow Rangers und Real Sociedad San Sebastian. Zudem gibt es mit Ralf Rangnick und Manchester United, Thomas Tuchel und Titelverteidiger FC Chelsea sowie Jürgen Klopp und dem FC Liverpool auch in der Champions League noch einige Akteure, die die deutschen Farben in Europa vertreten. Jochen Breyer macht mit dem SPORTBUZZER den Chancencheck der deutschen Klubs und Trainer auf internationalem Terrain.

FC Bayern, BVB und RB Leipzig in der Favoritenrolle

RB Salzburg - FC Bayern: Der FC Bayern dürfte nach der erneuten Ziehung mit deutlich weniger Bauchschmerzen auf das CL-Achtelfinale blicken. Mit dem österreichischen Double-Sieger RB Salzburg haben die Münchener nicht mehr als eine Pflichtaufgabe vor der Brust. "Die Wiederholung der Wahl hat sich für den FC Bayern am meisten gelohnt. Statt der Rabaukentruppe aus Madrid kommt jetzt der Nachbar", erklärt Breyer und schiebt hinterher: "Es ist das leichteste Los für die Bayern. Salzburg ist dem FC Bayern natürlich turmhoch unterlegen". Einzig die Heimstärke der Salzburger sowie "Schlitzohr" Karim Adeyemi, an dem angeblich auch die Münchener interessiert sind, könne den Bayern gefährlich werden.

Borussia Dortmund - Glasgow Rangers: Für den BVB geht es nach Platz drei in der Königsklasse in den Playoffs für das Achtelfinale in der Europa League weiter. Der Gegner: Der schottische Meister und Liga-Spitzenreiter Glasgow Rangers. "Das ist ein sehr großer Name, aber ein mittelgroßer Gegner", so Breyer. So sei "die schottische Liga mit der Bundesliga nicht vergleichbar. Mit Steven Gerrard ist auch noch der Star-Trainer abhandengekommen. Das ist kein Gegner, vor dem der BVB Angst haben muss." Der logische Schluss für den 39-Jährigen: "Ich sehe die klare Favoritenrolle auf Seiten der Dortmunder."

RB Leipzig - Real Sociedad: Die Sachsen, die ebenso wie der BVB durch die Playoffs müssen, bekommen es mit der spanischen Überraschungsmannschaft Real Sociedad zu tun. Die Basken sind aktuell Fünfter in La Liga und aus Breyer-Sicht eine "ganz interessante Mannschaft." Mit David Silva, Ex-BVB-Stürmer Alexander Isak und dem ehemaligen Leipziger Alexander Sörloth könne man sich auf einige bekannte Gesichter freuen. Die Favoritenrolle liege aber auch in diesem Duell eher bei den Deutschen. "Auch San Sebastian ist keine Mannschaft, vor der man Angst haben muss. Wann immer sie auf einen größeren Namen getroffen sind, haben sie verloren“, so Breyer.

Auch Klopp, Tuchel und Rangnick halten die deutsche Fahne in der Champions League hoch

Inter Mailand - FC Liverpool: Obwohl mit dem FC Bayern lediglich ein Bundesliga-Klub noch in der Champions League dabei ist, sind auf Europas größter Fußballbühne noch einige weitere deutsche Protagonisten vertreten. Jürgen Klopp trifft mit dem FC Liverpool in der Runde der letzten 16 auf den italienischen Meister Inter Mailand. Breyer rechnet mit klaren Verhältnissen: "Liverpool ist für mich nach der Gruppenphase der Titelfavorit", erklärt Breyer und verweist auf die makellose Vorrunden-Bilanz der "Reds". "Alle Spiele zu gewinnen, das war famos. Sie haben neben den Bayern mit Abstand den besten Eindruck gemacht und hatten eine schwerere Gruppe." Liverpool werde das Aufeinandertreffen daher für sich entscheiden.



FC Chelsea - OSC Lille: Ein Wörtchen um den Triumph in der Königsklasse wird sicherlich auch Titelverteidiger FC Chelsea mitreden. Die Schützlinge von Thomas Tuchel bekamen mit OSC Lille ein durchaus machbares Los zugeteilt. "Chelsea hatte großes Losglück", resümiert Breyer. "Lille ist der wahrscheinlich schwächste Gruppenerste". Die "Blues", die sich im Vorjahres-Finale mit einem 1:0 gegen Manchester City zum Champion kürten, müssen sich daher nur bedingt sorgen machen. "Lille wird in zwei Spielen chancenlos sein", ergänzt Breyer.