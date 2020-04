Mit Thomas Müller und Timo Werner, Duell zwischen Nübel und Neuer: So könnte der FC Bayern 2023 aussehen

Hansi Flick , Thomas Müller - und demnächst wohl auch Thiago: der FC Bayern München bastelt in der Corona-Zwangspause fleißig am Kader für die kommenden Jahre. Die magische Zahl ist dabei 2023. Bis dahin haben sich sowohl Flick als auch Müller gebunden. Es scheint eine Art Wegmarkierung für die Münchner sein.

Bleibt die Frage: Wie genau wird die Mannschaft des Rekordmeisters 2023 aussehen? Der SPORT BUZZER wagt einen kleinen Blick in die Glaskugel und stellt den möglichen Bayern-Kader vor, der in drei Jahren um nationale und internationale Titel kämpfen könnte. Manuel Neuer ist in diesem Planspiel die größte Variable - obwohl sich der Nationalkeeper nach den jüngsten Querelen um eine Verlängerung nun wieder mit dem Klub angenähert haben soll. Alexander Nübel gilt als der Bayern-Torwart der Zukunft.

Aus Sicht von Flick, der im Herbst von Niko Kovac übernahm und mit den Münchnern bisher 18 von 21 Spielen gewinnen konnte, sind die Bayern für die Zukunft schon jetzt mit einer "super Basis" ausgestattet. Das ist korrekt, der Anteil von jungen, hoffnungsvollen Spielern an der Schwelle zu den Profis ist definitiv größer als in der Vergangenheit - was nicht zuletzt am neuen Trainer liegt, der sich als Freund und Förderer junger Spieler begreift.