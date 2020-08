FC Bayern gibt Kader bekannt: Diese 27 Spieler sind beim Champions-League-Finalturnier dabei

Vor dem Finalturnier der Champions League hat der FC Bayern München seinen finalen Kader für die Spiele in Lissabon bekannt gegeben. Insgesamt 27 Namen nominierte FCB-Trainer Hansi Flick. Der deutsche Meister machte sich am Sonntag auf den Weg nach Portugal, nachdem am Abend zuvor das Achtelfinal-Rückspiel souverän mit 4:1 gegen Chelsea gewonnen wurde.

Die Münchner, die ihre Ambitionen auf den Titel sportlich eindrucksvoll und nach dem Spiel auch verbal untermauerten, nehmen neben den bekannten angestammten Kräften auch einige Youngster mit an die Algarve. In der Stadt Lagos bereitet Flick seine Mannschaft auf die entscheidenden Partien vor, ehe es am Freitag in Lissabon gegen den FC Barcelona (21 Uhr) geht.

Neben Neuer, Müller & Co. hat Flick einige unbekannte Namen für die Endrunde nominiert. Darunter sind Joshua Zirkzee, Oliver Batista-Meier, Jamal Musiala, Bright Arrey-Mbi und Torwart-Talent Ron-Thorben Hoffmann. Ebenfalls dabei: Benjamin Pavard, der allerdings noch nicht wieder fit ist. Der Franzose laboriert an einer Verletzung an der linken Fußwurzel. "Wir warten bei Benji Tag für Tag ab. Wir sind guter Dinge, er macht Fortschritte", sagte Flick.

Der gegen Chelsea ebenfalls nicht aufgebotene Flügelspieler Kingsley Coman steht wie Jerome Boateng, der gegen die Londoner ausgewechselt worden war, gegen FC Barcelona wohl wieder im Aufgebot der Bayern. "Wir wollten kein Risiko eingehen", sagte Flick zum Verzicht gegen Chelsea. Für Coman spielte Ivan Perisic, der das Tor zum 2:0 erzielte.