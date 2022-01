Süle-Abgang, Nachfolger-Suche, Vertragsverlängerungen: Kahn erklärt den Kader-Plan des FC Bayern

Nach dem nun offiziell feststehenden Abgang von Niklas Süle im kommenden Sommer hat sich Vorstandsboss Oliver Kahn zu möglichen Nachfolgern des Innenverteidigers beim FC Bayern geäußert - und dabei auch Spieler aus dem bereits vorhandenen Kader hervorgehoben. Man habe mit Blick auf diese Position "viele Möglichkeiten" sagte der Klubchef und nannte neben Lucas Hernandez und Dayot Upamecano auch Benjamin Pavard und Top-Talent Tanguy Nianzou, die für die Rolle in der Abwehrzentrale in Frage kämen. Kahn sagte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch aber auch: "Natürlich beschäftigen wir uns mit Spielern." Davon könne man "ausgehen". Konkret wurde der ehemalige DFB-Kapitän aber nicht. Anzeige

Obwohl Süle den Verein nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei verlassen wird, befinden sich die Münchner bei der Suche nach Alternativen in einer recht komfortablen Position. Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Andreas Christensen und Antonio Rüdiger (beide FC Chelsea), die bereits als mögliche Kandidaten bei den Bayern gehandelt werden, sind nach Ablauf der aktuellen Saison ebenfalls ohne Vertrag und können ihren derzeitigen Verein wie Süle ohne Ablöse wechseln. Gleiches gilt für Ginters Gladbacher Klubkollegen Denis Zakaria, mit dem sich der deutsche Rekordmeister nach Angaben der Sport Bild in "konkreten Gesprächen" befindet. Der Schweizer Nationalspieler kann sowohl zentral in der Abwehr als auch im Mittelfeld spielen.

"Der FC Bayern ist ein hochattraktiver Klub. Ich glaube, es ergeben sich für uns mehr Chancen als Risiken aus der aktuellen Situation", meinte Kahn hinsichtlich der Fülle von im Sommer ablösefreien Spielern. Trotz des umfangreichen und für die Bayern auch erschwinglichen Angebots auf dem Spielermarkt hätte der Klub den Vertrag mit Süle gern verlängert. Ein entsprechendes Angebot lag dem 26-Jährigen vor. Die Offerte sei "sehr gut" gewesen, versicherte Kahn und gestand, dass der Abgang "schmerzt". Aber auch der FC Bayern müsse sich hinsichtlich wirtschaftlicher Machbarkeiten an "bestimmte Regeln halten".



FC Bayern und Süle in langen Verhandlungen Süle habe sich nach langen Verhandlungen gegen das Angebot des Klubs entschieden. Dies sei in diesem Geschäft ein "normaler" Vorgang. Wohin es den Abwehrspieler, der 2017 für 20 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum deutschen Rekordmeister gekommen war, zieht, ist noch unklar. Zuletzt war er mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden. Allerdings will der DFB-Star auch künftig in der Champions League spielen. Eine Zusage, die ihm die strauchelnden Katalanen angesichts der Situation in der spanischen La Liga derzeit nicht verbindlich machen können.

Süle ist nach David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez im vergangenen Sommer der dritte Defensivspezialist, der die Bayern ablösefrei verlässt. Auch um einen Verbleib Alabas hatten sich die Münchner intensiv bemüht, zogen am Ende aber den Kürzeren. Der österreichische Nationalspieler unterschrieb bei Real Madrid. Um derartige Verluste künftig zu vermeiden, strebt der Bundesliga-Tabellenführer frühzeitige Verlängerungen mit seinen Leistungsträgern an. Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Kingsley Coman konnten bereits langfristig gebunden werden. Kahn kündigte an, dass weitere Spieler diesem Vorbild folgen sollen.

Neue Verträge für Gnabry, Müller und Lewandowski Neben Manuel Neuer, der nach SPORTBUZZER-Informationen kurz vor einer Verlängerung steht, sollen auch Serge Gnabry und Thomas Müller (alle Vertrag bis 2023) länger bleiben. Bei Robert Lewandowski werde der Verein versuchen, dass der Spieler "so lange wie möglich" bleibe. Der derzeitige Vertrag des 33 Jahre alten Top-Stürmers ist ebenfalls bis 2023 befristet. Im kommenden Sommer laufen neben Süles Arbeitspapier einzig die Kontrakte von Ersatzkeeper Sven Ulreich, Top-Talent Paul Wanner und Corentin Tolisso aus. Der Youngster soll langfristig gehalten werden, bei dem französischen Nationalspieler standen die Zeichen lange auf Abschied. Dann steigerte sich Tolisso erheblich und scheint plötzlich wieder ein Kandidat für einen Verbleib. Von Kahn erhielt er am Mittwoch ein Sonderlob.