FC Bayern: Kahn "sehr optimistisch" bei neuem Alaba-Vertrag – "Nähern uns weiter an"

FC Bayern München - Chelsea FC David ALABA FC Bayern München UEFA Championsleague Viertelfinale Rückspiel FC Bayern München - Chelsea FC Saison 2019 / 2020 Foto : Stefan Matzke / sampics / Pool via Revierfoto Nur für journalistische Zwecke Only for editorial use NO SECONDARY RE-SALE WITHIN 48h AFTER KICK-OFF München Bayern Deutschland *** FC Bayern Munich Chelsea FC David ALABA FC Bayern Munich UEFA Championsleague Quarterfinal Return Match FC Bayern Munich Chelsea FC Season 2019 2020 Photo Stefan Matzke sampics Pool via Revierfoto Only for journalistic use Only for editorial use NO SECONDARY RE SALE WITHIN 48h AFTER KICK OFF Munich Bayern Germany Poolfoto Stefan Matzke / sampics / Pool via Revierfoto ,EDITORIAL USE ONLY © Stefan Matzke / sampics / Pool