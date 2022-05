Langeweile in der Bundesliga? Bayern-Boss Kahn: "Für die Spannung muss die Konkurrenz sorgen"

Bayern-Boss Oliver Kahn wünscht sich mehr Spannung in der Bundesliga, sieht aber die Verfolger in der Pflicht. „Wir haben nichts gegen ein Titelrennen mit viel Spannung. Im Gegenteil“, sagte der Vorstandschef des FC Bayern München der Süddeutschen Zeitung. Er fügte an: „Aber am Ende mit einem deutschen Meister FC Bayern!“

