Verspielt der FC Bayern seine Chance auf Havertz-Transfer? Leverkusen-Star soll wegen Sané erst 2021 kommen 

Kai Havertz setzt neue Maßstäbe. In 114 Bundesliga-Spielen hat er 35 Treffer erzielt - so jung wie der 20-Jährige schaffte das noch kein Spieler vor ihm. Am 11. Juni wird er 21, er steht also immer noch am Anfang seiner fußballerischen Karriere. Dennoch will der siebenmalige Nationalspieler laut Sport Bild noch in diesem Sommer die bislang vielleicht wichtigste Entscheidung seines Fußballer-Lebens fällen: Für welchen Klub soll er künftig auflaufen? Und ab wann? An Interessenten mangelt es freilich nicht - die europäischen Top-Klubs stehen Schlange, um den Profi von Bayer Leverkusen zu verpflichten.

Ganz vorn mit dabei, neben dem FC Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Manchester United: der FC Bayern. Besonders Trainer Hansi Flick gilt als großer Fan des flexibel einsetzbaren Offensivspielers. In den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen erzielte er als (Aushilfs-)Mittelstürmer sechs Tore. Noch steht Havertz bis 2022 in Leverkusen unter Vertrag. Und bei Bayer will man den Jungstar trotz der Corona-Krise nach wie vor nicht unter einer Ablösesumme von 100 Millionen Euro gehen lassen.