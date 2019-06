Bericht: FC Bayern wollte Kai Havertz zum teuersten Bundesliga-Profi aller Zeiten machen

Der FC Bayern wollte Top-Talent Kai Havertz offenbar zum teuersten Bundesliga -Spieler aller Zeiten machen. Wie die Münchner tz berichtet, habe der deutsche Rekordmeister in den vergangenen Wochen ein konkretes Angebot über 90 Millionen Euro für den 19-Jährigen abgegeben, Bayer Leverkusen sei aber nicht bereit gewesen, diese Offerte anzunehmen. Die Rheinländer, die zur kommenden Saison bereits Julian Brandt an Borussia Dortmund verlieren , werden von dieser Haltung auch künftig wohl kaum abweichen.

Erst am Montag hatte Bayer-Boss Rudi Völler in einem kicker-Interview betont, dass es eine "fundamental wichtige Entscheidung" gewesen sei, Havertz zu halten. Völler schwärmte von den großen sportlichen Qualitäten des Teenagers und bezeichnete ihn als einen der "am meisten umworbenen Spieler in ganz Europa". Havertz hatte in der abgelaufenen Saison mit 17 Toren maßgeblich dazu beigetragen, dass Leverkusen die Champions League erreichte und wird bereits seit Monaten mit einem Wechsel zu den Bayern in Verbindung gebracht. Sein Vertrag bei Bayer läuft noch bis 2022.