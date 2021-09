"Gut, dass er wieder genesen ist": Bayern-Kapitän Neuer freut sich über Barcelona-Comeback von ter Stegen

Das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona zum Start der neuen Champions-League -Saison am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) steht auch im Zeichen des Aufeinandertreffens zweier deutscher Torhüter. Bayern-Kapitän Manuel Neuer steht beim deutschen Rekordmeister zwischen den Pfosten, beim Gastgeber aus Katalonien hütet Marc-André ter Stegen das Tor. " Wir wollen ihn natürlich beschäftigen ", gab Neuer angesprochen auf die besondere Konstellation am Montag die Marschroute vor. " Wir haben am Wochenende gezeigt, dass wir so eine Mannschaft beackern und beschäftigen können und das wollen wir auch morgen zeigen. "

Ter Stegen hatte sich bereits kurz vor dem Ende der abgelaufenen Spielzeit einer Knieoperation unterzogen und war in der Folge unter anderem für die Europameisterschaft ausgefallen. Am 29. August hatte er am dritten La-Liga-Spieltag gegen den FC Getafe (2:1) schließlich sein Comeback gefeiert. "Es ist gut, dass er wieder genesen ist", freute sich Neuer für seinen Kollegen und Konkurrenten. Auch eine baldige Rückkehr in den Kreis der DFB-Auswahl stellte der Bayern-Keeper in Aussicht. "Das nächste Mal wird er mit Sicherheit wieder bei der Nationalmannschaft dabei sein", so Neuer.