Deutschlands größtes Sturm-Talent Karim Adeyemi: "Der FC Bayern ist zurzeit nicht so mein Verein"

Das größte deutsche Sturm-Talent Karim Adeyemi hätte im Falle eines Transfers in die Bundesliga offenbar eine klare Präferenz. "In der Bundesliga bin ich Dortmund-Fan, wenn ich das so sagen darf. Mein bester Freund ist auch BVB -Fan. Wir verfolgen den Verein ein wenig. (…) Zurzeit ist der FC Bayern nicht so mein Verein. Ich wünsche Dortmund, dass sie die Meisterschaft gewinnen, damit Bayern aufhört, die Liga zu dominieren", sagte der 17-Jährige, der derzeit von RB Salzburg an den österreichischen Zweitligisten FC Liefering ausgeliehen ist, bei transfermarkt.de. Kurios: Bis 2012 kickte der Junioren-Nationalspieler bei den Münchnern.

Von dort wechselt er zur SpVgg Unterhaching, bevor Salzburg im Sommer 2018 inklusive Bonuszahlungen über fünf Millionen Euro für seine Dienste überwies und ihn anschließend an Partnerklub Liefering weitergab. Dort bringt es Adeyemi in dieser Saison auf eine stattliche Bilanz. In 13 Einsätzen gelangen dem Teenager, der vom DFB im vergangenen August mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold für das größte Talent seiner Altersklasse ausgezeichnet worden war, acht Tore und sieben Vorlagen. In der Youth League, wo er für Salzburg aufläuft, brachte er es in vier Einsätzen fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Vorlagen).