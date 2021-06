Bericht: Rummenigge verlässt Chefposten beim FC Bayern früher als geplant - Kahn übernimmt

Karl-Heinz Rummenigge wird den Vorstandsvorsitz beim FC Bayern offenbar früher als geplant an Oliver Kahn abgeben. Wie Bild, Welt, Sport Bild und Kicker am Dienstagvormittag berichten, überträgt der 65-Jährige die Verantwortung bereits am 30. Juni an den früheren DFB-Kapitän, der seit Januar 2020 dem Vorstand angehört und Rummenigge eigentlich erst zum Jahresende ablösen sollte. Nach Angaben der Blätter habe Rummenigge selbst auf die vorzeitige Machtübergabe gedrängt, um Kahn für die komplette kommende Saison - und nicht nur für die zweite Hälfte der Spielzeit - an die vorderste Front zu hieven. Anzeige

Rummenigge hatte sich bei den Münchnern bereits in den vergangenen Monaten sukzessive zurückgezogen und unter anderem die Verpflichtung des künftigen Trainers Julian Nagelsmann vornehmlich in den Händen anderer Entscheidungsträger belassen. Mit dem Abschied Rummenigges vollzieht sich der Generationenwechsel bei den Bayern weiter. Schon im November 2019 hatte Uli Hoeneß das Präsidenten-Amt an Herbert Hainer abgegeben. Wichtigste Personen an der Spitze des Klubs sind gerade mit Blick auf sportliche Entscheidungen somit künftig Kahn, Hainer und Sportvorstand Hasan Salihamidzic.