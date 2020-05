Bayern-Boss Rummenigge zerlegt DFB und Fritz Keller: "Besen kaufen, um vor eigener Tür zu kehren"

Knallharte Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge in Richtung DFB und Präsident Fritz Keller! Der Vorstandsboss des FC Bayern München kritisierte den Verbands-Oberen nach dessen Aussagen über die Auswüchse des Profifußballs, die in Zeiten der Corona-Krise immer wieder diskutiert wurden. "Die Großkotzigkeit fällt uns allen vor die Füße", sagte Keller im Spiegel-Interview. In einem Gastbeitrag für den SPORTBUZZER meinte der 63-Jährige: "Wir müssen den Fußball wieder näher zu den Menschen bringen und verlorengegangenen Kredit zurückgewinnen."

Rummenigge kritisierte Keller nun im Interview beim TV-Sender Sky heftig. "Ich bin etwas irritiert über die Meinungen und populistische Wortwahl. So kenne ich ihn nicht, weil er sonst sehr genau überlegt und die Dinge seriös bewertet", sagte der Bayern-Boss. Er legte sogar noch nach: "Wenn wir eine Krise im Fußball hatten, dann war sie beim DFB zu suchen. Vielleicht sollte man sich beim DFB mal einen Besen kaufen, um vor der eigenen Tür zu kehren. Ich würde mich freuen, wenn der DFB seine Hausaufgaben macht." Damit bezog sich Rummenigge darauf, dass für die unter dem Verbandsdach ausgetragenen Wettbewerbe, vor allem 3. Liga und Frauen-Bundesliga, bislang noch kein Restart-Termin gefunden wurde.

Der Bayern-Obere forderte vom Verband auch deshalb eine Fortsetzung des Spielbetriebs in den DFB-Wettbewerben, weil ein Teil der Solidaritäts-Zahlungen der vier Champions-League-Teilnehmer aus München, Dortmund, Leverkusen und Leipzig in Richtung 3. Liga und Frauen-Bundesliga umverteilt worden ist. "Das ist ein Job, den ich vom DFB fordern würde", betonte der 64-Jährige nach der Zahlung der DFL in Höhe von kumuliert 7,5 Millionen Euro. Noch ist nicht über den Wiederbeginn abgestimmt worden.

Rummenigge über DFB: "Nicht nur an negativen Beispielen abarbeiten"

Auch die Tatsache, dass sich einige Profis durchaus gesellschaftlich in der Corona-Krise engagiert haben, kam Rummenigge in der Betrachtung von DFB-Präsident Keller zu kurz: "Unsere Spieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich, die Wekickcorona gegründet haben, sind gute Beispiele. Einige Bundesliga-Spieler haben sich nicht vorbildlich verhalten, aber das waren aus meiner Sicht Ausnahmen. Es wäre schön, wenn der DFB sich nicht nur an den negativen Beispielen abarbeiten würden."

