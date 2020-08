Trotz Politik-Absage: Bayern-Chef Rummenigge glaubt weiter an Fan-Rückkehr - "Optimistisch" im Fall Alaba

Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hofft trotz der vorläufigen Absage aus der Politik weiter auf eine baldige Rückkehr von Fans in die Stadien. "Wir hoffen, dass wir trotz der ersten negativen Reaktion der Politik irgendwann trotzdem wieder mit Zuschauern spielen dürfen, weil Fußball ohne Zuschauer keinen Spaß macht", sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters FC Bayern am Dienstag in München. Rummenigge brachte auch eine Öffnung in kleinen Schritten als möglichen Lösungsansatz ins Spiel.

Die Gesundheitsminister der Länder hatten sich bei ihrer Konferenz am Montag einhellig darauf verständigt, dass eine Öffnung der Stadien für die Fans bis zum 31. Oktober angesichts der momentanen Corona-Situation nicht zu befürworten sei. Die DFL hatte zuvor ein Konzept für eine Teilzulassung von Zuschauern schon zum Beginn der Spielzeit 2020/21 am dritten September-Wochenende erarbeitet.

Rummenigge befürwortet schrittweise Fan-Rückkehr

"Vielleicht muss man da am Anfang auch konservativ denken, dass man nicht gleich 25.000 ins Stadion lassen muss", sagte Rummenigge und schlug vor, dass man "ja auch vielleicht langsam einen sogenannten Re-Start mit Zuschauern" garantieren könne. "Wichtig ist, man muss Vertrauen in den Fußball haben. Und ich glaube, der Fußball in Deutschland hat bewiesen, dass er vertrauensvoll arbeiten kann", sagte Rummenigge. Der Fußball sei in der Lage, "unter den Vorgaben da etwas zu gewährleisten, ohne dass es eine Gefahr bedeutet".

Um den Neustart der Bundesliga im Mai zu ermöglichen, wurde ein Ausschluss der Fans aus den Stadien beschlossen. Andere europäische Ligen zogen nach und setzten ihren Spielbetrieb unter ähnlichen Maßnahmen fort. Auch in der Champions League sind keine Zuschauer zugelassen, die UEFA entschied sich zudem für ein komprimitiertes Final-Turnier in Lissabon, um den diesjährigen besten europäischen Klub ermitteln.

Rummenigge hofft auf Alaba-Verbleib

Die vermeintliche Notlösung könnte laut Rummenigge aber zum Erfolgskonzept werden. "Der Modus wird wie eine Bombe einschlagen. Der größte Thrill für den Fan ist das K.-o.-System. Bei zwei Spielen setzt sich aus Erfahrung eigentlich immer die bessere Mannschaft durch, in einem Spiel ist alles möglich. Man kann eine bessere Mannschaft schlagen oder gegen eine schlechtere Mannschaft verlieren", sagte der Bayern-Chef dem Kicker.