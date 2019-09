Debatte um Neuer und ter Stegen: Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge attackiert Löw und DFB

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zur Debatte um die Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft geäußert und harte Kritik am DFB und Bundestrainer Joachim Löw geäußert. Vor dem Champions-League-Auftakt des FC Bayern am Mittwochabend gegen Roter Stern Belgrad sagte der Vorstandsboss der Münchner, dass ihm das Verhalten des Verbandes in der Diskussion um Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen "nicht gefällt" und er dieses als "irritierend" ansehe. Rummenigge bei Sky: "Da wird nie so richtig Klartext gesprochen. In der Öffentlichkeit lässt man das wabern, und es wird zum Teil auf dem Rücken von Manuel ausgetragen. Das finde ich nicht fair.“ Er vermisse "Dankbarkeit".

Allerdings betonte der Bayern-Boss auch, dass neben Neuer auch ter Stegen "Weltklasse-Format" habe. Allerdings verfüge der Schlussmann der Münchner zudem über eine "überragende Erfahrung" und könne auf eine lange Zeit im DFB-Trikot und zahlreiche Titel mit den Münchnern zurückblicken. Rummenigge ging mit Blick auf die vermeintlich mangelnde Rückendeckung für Neuer sogar noch einen Schritt weiter. Nachdem die Sport Bild am Mittwoch berichtet hatte, dass der 33-Jährige "ernsthaft" in Erwägung ziehe, nach der EM 2020 aus der Nationalmannschaft zurückzutreten, stellte der Chef des FC Bayern einen Kausalzusammenhang zur aktuellen Debatte her.

Rummenigge erklärt möglichen Neuer-Rücktritt

"Wenn das stimmen sollte, wird das auch das Resultat solcher Geschichten sein", meinte Rummenigge, der zudem ankündigte, dass der deutsche Rekordmeister den bis 2021 datierten Vertrag noch einmal verlängern zu wollen. "Wir fühlen diese Dankbarkeit", meinte der Klubchef und konnte sich eine weitere Spitze in Richtung des DFB und Löw nicht verkneifen.

Deutschlands Ersatzkeeper ter Stegen hatte seinem Ärger über fehlende Chancen im DFB-Team nach den EM-Qualifikationsspielen gegen Holland und in Nordirland Luft gemacht. Neuer konterte die Aussagen: "Wir sind eine Mannschaft und sollten uns als solche auch präsentieren. Ich weiß nicht, ob uns das hilft." Löw versuchte derweil, die Schärfe aus der Diskussion zu nehmen: "Wir alle können uns doch nur freuen, mit Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen zwei Weltklassetorhüter zu haben", sagte der Bundestrainer: "Es ist doch klar, dass jeder einzelne ehrgeizig ist und auch spielen will, in der Nationalmannschaft brauchen und wollen wir diesen Konkurrenzkampf." Er stehe dazu, dass ter Stegen seine Chance erhalten werde.

