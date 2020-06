Bayern-Boss Rummenigge kritisiert Länderspiel-Termine: "Hoffentlich nicht final beschlossen"

Karl-Heinz Rummenigge blickt mit Sorge auf den engen Terminplan im August und September. "Ich halte es eigentlich für nicht gut, was da gerade diskutiert wird und hoffentlich noch nicht final beschlossen worden ist", sagte der 64-Jährige am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin" mit Blick auf die Ansetzung von Länderspielen Anfang September. Am Mittwoch hatte die UEFA zudem das Champions-League-Finalturnier in Lissabon für den Zeitraum vom 12. bis 23. August terminiert. In der Europa League wird vom 10. bis zum 21. August in Deutschland gespielt.