Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge glaubt: Umstrittene Super League wird nie existieren

Nach dem krachenden Scheitern der umstrittenen Super League in den vergangenen Tagen stellt sich Fußball-Europa die bange Frage: Sind die Pläne, mit denen zwölf europäische Spitzenvereine die UEFA und den gesamten europäischen Fußball erschütterten, lediglich aufgeschoben oder komplett aufgehoben? Karl-Heinz Rummenigge sieht diesbezüglich keinen Anlass zur Sorge. "Nach dem Debakel, das in dieser Woche stattgefunden hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Super League je existieren wird", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern in einem Interview mit der französischen Zeitung L'Equipe.

