Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge mit klarer Ansage in Richtung Niko Kovac: "Ein Trainer muss da mitspielen"

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat zwar Verständnis für die Kritik von Niko Kovac an der sportlich beschwerlichen USA-Reise geäußert - dem Trainer aber auch eine klare Ansage gemacht. „Alle Trainer, die in den letzten Jahren bei uns gearbeitet haben, haben da mitgespielt. Es ist wichtig, dass man die Reise ganz einfach so akzeptiert, wie sie ist. Das ist, ich kann mich da nur wiederholen, alternativlos“, stellte Rummenigge am Montag vor dem Abflug in die USA klar.