Bayern-Star Joshua Kimmich stärkt Antonio Rüdiger in Rassismus-Debatte: "Sollten nicht aufgeben"

Joshua Kimmich vom FC Bayern München hat sich in der Rassismus-Debatte um Antonio Rüdiger vom FC Chelsea vor seinen Nationalmannschaftskollegen gestellt. "Ich hoffe nicht, dass der Rassismus gewonnen hat", bekräftigte Kimmich in Anspielung auf die emotionalen Aussagen Rüdigers am Wochenende im Interview mit dem TV-Sender Sky. Rüdiger ist in der Premier League schon mehrfach Opfer rassistischer Anfeindungen geworden. "Man hat schon den Eindruck, dass es im Moment viel ist. Wir Spieler haben eine große Reichweite, um uns gegen Rassismus zu positionieren ", betonte Kimmich vor dem Duell des FCB gegen die "Blues" im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21 Uhr, Sky).

Kimmich träumt weiter vom Champions-League-Titel

Sportlich träumt Kimmich weiter vom Titelgewinn in der Königsklasse - vielleicht schon in dieser Spielzeit? "Die Deadline ist immer so früh wie möglich", entgegnete der 24-Jährige: "Es ist ein großer Traum, der irgendwann in Erfüllung gehen sollte, am liebsten in dieser Saison. Wir haben die Qualität, aber dafür müssen wir anders auftreten als in der vergangenen Saison." Damals scheiterten die Bayern noch unter Ex-Trainer Niko Kovac mit 0:0 und 1:3 am späteren Champions-League-Sieger FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. "Da waren die Voraussetzungen etwas anders, Liverpool war Favorit. Wir sollten diesmal mutig auftreten und Tore erzielen. In Liverpool waren wir mit dem 0:0 zufrieden. Wir sollten das Spiel in die Hand nehmen und mehr versuchen zu beeinflussen", forderte Kimmich.