Bayern-Stars Kimmich und Goretzka erhalten Fair-Play-Preis - Auch Fans von Preußen Münster ausgezeichnet

Die beiden Nationalspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka sowie die Fans von Preußen Münster erhalten den Fair-Play-Preis 2020 des deutschen Sports. Wie der Deutsche Olympische Sportbund am Dienstag mitteilte, hätten sie "klare Antworten auf gesellschaftspolitische Herausforderungen" gegeben. Die beiden Profis des FC Bayern sind in der Kategorie "Sonderpreis" für ihre Aktion "We Kick Corona" (#wekickcorona) ausgezeichnet worden.

