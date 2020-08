Mourinho begeistert von Bayern-Star Kimmich: "Einer der Besten der Welt" mit "allen Qualitäten"

Momentan fällt es extrem schwer, aus der extrem formstarken Mannschaft des FC Bayern München einen Spieler hervorzuheben. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick ist in überzeugender und vor allem geschlossener Manier ins Finale der Champions League marschiert, wo am Sonntag Paris Saint-Germain mit seinem deutschen Chefcoach Thomas Tuchel wartet. Trainer-Legende José Mourinho, mit Tottenham in der Gruppenphase Bayern-Gegner und im Achtelfinale an RB Leipzig gescheitert, hat es vor dem Endspiel ein Spieler dennoch besonders angetan: der seit Wochen überragende Joshua Kimmich.

Der deutsche Nationalspieler sei "einer der Besten der Welt", lobte der Portugiese gegenüber DAZN, Spox und Goal und hob insbesondere die Vielseitigkeit des 25-Jährigen hervor. "Ich sehe einen großartigen rechten Außenverteidiger, einen linken Außenverteidiger, einen Innenverteidiger, eine Nummer sechs, Nummer acht, Nummer zehn", betonte "the Special One", der den Ex-Leipziger wohl nur zu gern in seinem eigenen Team sehen würde. Kimmich habe "alle Qualitäten, die ein Trainer sehen und haben will."

Mourinho vermutet bei Kimmich "einen sehr großen Fußball-Intellekt"

Kimmich gehörte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison wie schon in den Vorjahren zu den Stützen des Abo-Meisters - diesmal allerdings vornehmlich im Mittelfeld und nicht mehr als Rechtsverteidiger wie noch in den Jahren zuvor. Dort etablierte er sich ohne Probleme an der Seite von Thiago und zuletzt seines guten Freundes Leon Goretzka und schoss das entscheidende 1:0 im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund, das am Ende wohl der Schlüssel zur Meisterschaft war. Mourinho: "Aus der Ferne betrachtet vermute ich bei ihm einen sehr großen Fußball-Intellekt, er versteht das Spiel und die Anforderungen auf den verschiedenen Positionen. Er ist ein absolut phänomenaler Spieler." Zuletzt half der Deutsche gegen Barcelona (8:2) und Lyon (3:0) wieder hinten rechts aus, weil Benjamin Pavard verletzt fehlte und erledigte seinen Job tadellos.

Der 57-Jährige, der auch Bayern-Trainer Hansi Flick adelte ("er macht einen fantastischen Job") ließ mit Blick auf Sonntag ohnehin Sympathien für den FC Bayern durchblicken. Ihm gefalle "grundsätzlich das Konzept eines echten Teams mit einigen speziellen Spielern mehr, als ein paar spezielle Spieler, die eine Mannschaft tragen", sagte Mourinho. Zuvor hatte er die mannschaftliche Geschlossenheit der Münchner im Vergleich zu Paris Saint-Germain gelobt.