FC Bayern: Kingsley Coman rastet im Test gegen AC Mailand aus - Rüdes Foul von Ex-HSV-Star

Calhanoglu foult Coman brutal - und der rastet aus

Was war passiert? An der Seitenlinie nutzte Coman seine Schnelligkeit, um an Calhanoglu vorbeizukommen. Dieser setzte zur Grätsche an und traf den jungen Franzosen in vollem Lauf am Fuß. Coman flog in hohem Bogen über die Beine des Türken hinweg. Grund zur Aufregung war dieses rüde Einsteigen allemal, allerdings war der Flügelflitzer des FC Bayern so sauer, dass er kurzerhand auf die Nummer zehn der Italiener losgehen wollte. Bayern-Youngster Alphonso Davies verhinderte Schlimmeres, indem er den herbeistürmenden Coman abfing. Dieser hatte bereits zur Attacke gegen Calhanoglu ausgeholt. Der türkische Nationalspieler sah die Gelbe Karte.