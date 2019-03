Neue Sorgen um Coman: Frankreich-Comeback geplatzt - Rückkehr zum FC Bayern?

Kingsley Coman hadert einmal mehr mit Verletzungssorgen. Der 22-jährige Star des FC Bayern München stand beim Spiel der französischen Nationalmannschaft gegen Moldawien (4:1) zwar in der Startaufstellung, konnte aber nicht spielen. Der Grund: Der Linksaußen des FCB spürte beim Warmmachen plötzlich Schmerzen, konnte nicht mit der Mannschaft auflaufen. Stattdessen stand Blaise Matuidi auf dem Platz. Coman fehlte.

"Kingsley hat beim Aufwärmen ein kleines Problem im Rücken gespürt. Das ist ihm dann ein bisschen in den Oberschenkel gezogen" , sagte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps, der auf den Außenbahnspieler schon bei der WM im vergangenen Sommer verzichten musste. Anschließend sprach der Linksaußen sogar offen über ein mögliches frühes Karriereende - wegen der vielen Verletzungen.

Kehrt Coman frühzeitig zum FC Bayern zurück?

Noch unklar ist, wie lange Coman nach seinem Rückfall fehlen wird. Deschamps ließ offen, ob der Bayern-Star am Montag im Heimspiel gegen Island (20.45 Uhr) wieder mit dabei ist. "Er hat sich nicht völlig frei gefühlt", sagte der Weltmeister-Coach. "Ich werde kein Risiko gehen und am Samstag eine Entscheidung treffen." Möglich, dass Coman frühzeitig nach München zurückkehrt. Der FCB trifft am nächsten Samstag auf den SC Freiburg.