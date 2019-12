FC Bayern: Treuebekenntnis von Kingsley Coman - Sané-Zukunft bei Manchester City unwahrscheinlich

Kingsley Coman sieht seine Zukunft weiterhin klar in München. „Ich bin sicher, dass ich noch lange bei Bayern bleiben werde: Die Stadt ist toll, der Verein sehr gut, wir holen Titel - uns fehlt nur noch die Champions League. Bis auf das Wetter würde ich nichts ändern “, sagte der Offensiv-Akteur in einem Interview des Vereinsmagazins „51“. Coman hat beim Rekordmeister noch einen Vertrag bis Juni 2023 - erfüllt er diesen, dann hat er acht Jahre an der Isar gespielt. Angesprochen auf die zwölf Bayern-Spielzeiten seines Landsmanns Franck Ribéry sagte der Nationalspieler: „Natürlich kann ich mir vorstellen, zwölf Jahre zu bleiben wie Franck.“

Seine persönlichen Zukunftsplänen in München bleiben offenbar auch unberührt vom nach wie vor bestehenden Interesse des Rekordmeisters an Nationalspieler Leroy Sané. Der aktuell mit einem Kreuzbandriss ausfallende 23-Jährige gilt als möglicher Neuzugang im Sommer - und spielt wie Coman auf dem offensiven Flügel. Für einen Wechsel könnte nun zudem sprechen, dass Sané seinen bis 2021 laufenden Vertrag bei Manchester City laut The Athletic nicht verlängern will. Angeblich ist das Verhältnis zu Cheftrainer Pep Guardiola zu stark belastet, weil er ihm in der Vorsaison häufig die Konkurrenten Raheem Sterling und Bernardo Silva vorgezogen habe.