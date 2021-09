FC Bayern mit Kingsley Coman im Abschlusstraining für Kiew-Heimspiel – Kader-Rückkehr nach Herz-OP?

Kingsley Coman hat am Abschlusstraining des FC Bayern München für das Heimspiel in der Champions League gegen Dynamo Kiew teilgenommen. Der Franzose nähert sich nach seinem Eingriff am Herzen dem Comeback, soll aber behutsam an das Team herangeführt werden. Für die Partie am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) des deutschen Fußball-Meisters gegen Dynamo Kiew wird der Flügelspieler noch nicht wieder im Kader erwartet.

