Sorgen um Kingsley Coman! Bayern-Trainer Hansi Flick: "Es liegt ein Schatten über dem Spiel"

Der FC Bayern muss in den drei noch ausstehenden Bundesliga-Spielen des Kalenderjahres möglicherweise auf Kingsley Coman verzichten. Der französische Nationalspieler verletzte sich beim 3:1 (2:1) zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase gegen Tottenham Hotspur ohne Einwirkung eines Gegenspielers am linken Knie. "Es liegt ein großer Schatten über dem Spiel", sagte Bayern-Interimstrainer Hansi Flick nach der Partie bei Sky: "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Aber wir müssen abwarten." Coman wurde noch am Mittwochabend untersucht und behandelt. Eine genau Diagnose blieb aber zunächst aus. Flick wollte das Schlimmste aber ausschließen und betonte, dass er nicht von einem Kreuzbandriss ausgehe.