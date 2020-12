Verletzung von Kingsley Coman: FC Bayern gibt Entwarnung nach Leverkusen-Spiel

Aufatmen beim Rekordmeister. Der FC Bayern hat nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Außenstürmer Kingsley Coman im Topspiel bei Bayer Leverkusen Entwarnung gegeben. Der französische Nationalspieler habe sich beim 2:1 der Münchner "lediglich eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen", wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag mitteilte. Das habe eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des Bundesliga-Tabellenführers ergeben.

Der 24-jährige Coman griff sich gegen Leverkusen in der 33. Minute an den Oberschenkel, ging zu Boden und musste schließlich vom Platz. Für den französischen Nationalspieler kam Leroy Sané ins Spiel. In der 68. Minute folgte dann die Höchststrafe, die im Nachhinein des Topspiels für viel Gesprächsstoff sorgte. Nachdem dem Sommer-Zugang insgesamt nur wenig gelungen war, musste er ohne Anzeichen einer Verletzung wieder vom Feld. Für ihn kam der junge Jamal Musiala.