Bayern-Trainer Nagelsmann über Coman-Verletzung: "Hoffentlich nicht so dramatisch"

Der FC Bayern muss mit Blick auf den Jahresabschluss am kommenden Freitag gegen den VfL Wolfsburg den nächsten Ausfall befürchten. Flügelstürmer Kingsley Coman zog sich beim 5:0 am Dienstagabend beim VfB Stuttgart eine Muskelverletzung zu und droht die aktuelle Ausfallliste des deutschen Rekordmeisters weiter zu verlängern.

"Ich weiß noch nicht, was er hat. Es ist eine muskuläre Thematik, aber wir wissen noch nicht wie schlimm es ist. Wir hoffen, dass es nicht so dramatisch ist", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem Erfolg bei den Schwaben, der gleichbedeutend mit dem Gewinn der Herbstmeisterschaft war. Coman habe gegen den VfB bereits nach rund einer Viertelstunde über Probleme geklagt, dann allerdings ohne Beschwerden weitergespielt. Kurz vor seinem Aus in der 27. Minute, habe der Franzose nach Angaben Nagelsmanns dann einen "ekligen" Schritt gemacht, der den Wechsel nötig machte.