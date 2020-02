Bericht: FC Bayern startet bei reformierter Klub-WM 2021 - Dreistellige Millionen-Prämie möglich

Die Teilnahme des FC Bayern galt zuvor als unsicher: So berichtete die Nachrichtenagentur AP noch im Oktober, dass die acht europäischen Startplätze nur an die Sieger der Champions League und Europa League der Jahre 2018 bis 2021 vergeben werden. So hätte der amtierende Deutsche Meister in dieser oder der kommenden Saison zwingend die Champions- oder Europa League gewinnen müssen, um WM-Teilnehmer zu werden.