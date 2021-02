Flughafen-Sprecherin nach Abreise-Chaos: Maschine des FC Bayern zur Klub-WM wäre startklar gewesen

Aus Sicht des Flughafens BER wäre die Maschine des FC Bayern München nach Katar in der Nacht auf Samstag abflugbereit gewesen. „Aus unserer Sicht sprach auch nichts dagegen, dass die Maschine wie geplant abhebt“, sagte Flughafen-Sprecherin Sabine Deckwerth am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Maschine QR 7402 hätte demnach vor dem Beginn des Nachtflugverbots von 24 bis 5 Uhr abheben können. Geplant war eigentlich, dass der Bayern-Tross nach dem 1:0-Sieg in der Bundesliga bei Hertha BSC am Freitagabend direkt weiterreist.

