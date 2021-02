FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Final-Sieg gegen Tigres bei der Klub-WM

Der FC Bayern München schreibt schon wieder Geschichte. Manuel Neuer & Co. wurden in Katar Klub-Weltmeister, besiegten im Endspiel die UANL Tigres aus Mexiko mit 1:0. Rechtsverteidiger Benjamin Pavard sorgte als Abstauber nach Kopfballvorlage von Robert Lewandowski für den goldenen Treffer (59.).

Müller sieht Bayern-Finalsieg vom Hotelzimmer aus

Den Triumph seiner Kollegen nur vor dem Fernseher verfolgen konnte Thomas Müller. Der Angreifer war bereits am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Müller wurde vom Team isoliert und in ein anderes Hotel gebracht. Er sollte noch in der Nacht zu Freitag mit dem Privatjet zurück nach Deutschland gebracht werden – also quasi zur parallel zu den Kollegen. Der Weltmeister von 2014 gewann aus dem Hotelbett seinen 28. Titel – er ist der erfolgreichste deutsche Fußballer der Geschichte.