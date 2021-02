Goretzka und Martinez in Bayern-Kader für die Klub-WM – Leih-Kandidaten Zirkzee und Richards fehlen

Der FC Bayern München plant die Klub-WM ohne Joshua Zirkzee und Chris Richards. Im Gegensatz zu den beiden Jung-Profis, die vor Wechseln stehen, sind Leon Goretzka und Javi Martínez zumindest in der offiziellen Kaderliste zu finden. Die Listen wurden laut Fußball-Weltverband FIFA am Montag, drei Tage vor Turnierstart, bestätigt. Ob Goretzka und Martínez nach positiven Corona-Tests tatsächlich mit nach Katar reisen können, bleibt abzuwarten. Auch der verletzte Alexander Nübel steht auf der Liste, wird aber nicht auflaufen können.

Hoffenheim und Parma klopfen an: Zirkzee und Richards vor dem Abschied

Zirkzee und Richards stehen indes vor dem Abschied aus München: Stürmer Zirkzee wird wohl zur AC Parma in die italienische Serie A wechseln . Die Italiener sollen ihn zunächst ausleihen und für den kommenden Sommer eine Kaufoption für den 19-jährigen niederländischen Stürmer bekommen. Der 20 Jahre alte US-Amerikaner Richards soll indes vor einer Ausleihe zur TSG Hoffenheim stehen. Beim Bundesliga-Konkurrenten könnte er bis Saisonende die Defensive verstärken und so Spielpraxis sammeln.

Insgesamt 138 Spieler werden in Katar voraussichtlich mit von der Partie sein, da jeder Kader 23 Spieler umfasst. Manuel Neuer, Thomas Müller, Martínez, David Alaba und Jérôme Boateng vom FC Bayern sowie Luiz Adriano von Palmeiras konnten das Turnier schon gewinnen. Los geht die Klub-WM am Donnerstag mit der Partie Tigres UANL aus Mexiko gegen Ulsan Hyundai FC aus Südkorea. Der FC Bayern greift am kommenden Montag ins Geschehen ein, ist als Sieger der europäischen Champions League automatisch für das Halbfinale qualifiziert. Das Finale ist für den 11. Februar angesetzt.