Bayern-Star Kimmich widmet Müller Klub-WM-Titel: "Haben das Ding auch für ihn geholt"

Der FC Bayern hat Historisches erreicht: Mit einem mühsamen 1:0-Sieg gegen Tigres aus Mexiko sicherte sich der deutsche Rekordmeister die Klub-Weltmeisterschaft – und damit den sechsten Titel innerhalb eines Jahres. Das hatte zuvor nur der FC Barcelona in der Saison 2008/09 geschafft. Robert Lewandowski sprach deshalb auch von einem vollendeten "Sixpack". Und auch wenn die Bayern-Profis nach der Siegerehrung voller Euphorie waren, lag doch ein Schatten auf dem Triumph: In Thomas Müller konnte ausgerechnet der erfolgreichste Profi im FCB-Team beim Finale in Katar nicht dabei sein.

Anzeige