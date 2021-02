Klub-Weltmeister FC Bayern zurück in München - Pep Guardiola scherzt über Duell um siebten Titel

Nach dem Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft in Katar ist das Team des FC Bayern am Freitagmorgen wieder in München gelandet. Der deutsche Rekordmeister twitterte dazu ein Foto von Linksverteidiger Alphonso Davies mit der Trophäe und schrieb auf seiner Homepage: "Erschöpft, aber glücklich über den historischen Triumph bei der FIFA Klub-WM, betraten Manuel Neuer und Co. knapp zehn Stunden nach dem 1:0-Finalerfolg gegen UANL Tigres heimischen Boden." Anzeige

Mit dem Sieg über das Team aus Mexiko hatten die Münchner am Donnerstagabend in Katars Hauptstadt Doha ihre überragende vergangene Saison gekrönt und den sechsten Titel geholt. Im Endspiel hatte unter anderen Vize-Kapitän Thomas Müller wegen eines positiven Corona-Tests gefehlt. Der Ex-Nationalspieler reiste in einem Privatjet zurück in die Heimat und muss sich nun in Quarantäne begeben. Gesundheitlich soll es Müller den Umständen entsprechend gut gehen. Bei den anstehenden Bundesliga-Spielen gegen Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt wird der Offensivallrounder fehlen. Der FC Bayern erklärte, dass er sich mit den zuständigen Behörden über das weitere Vorgehen abgestimmt habe.