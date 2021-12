Schwächt der FC Bayern gezielt die Konkurrenz? Klub-Boss Herbert Hainer wehrt sich

Mit Innenverteidiger Dayot Upamecano, Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer und nicht zuletzt Trainer Julian Nagelsmann bediente sich der FC Bayern München im vergangenen Transfer-Sommer gleich mehrfach bei Bundesliga-Rivale RB Leipzig. Die Sachsen waren in der Vorsaison als Zweiter der ärgste Konkurrent der Münchener im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Erneut kam der Vorwurf auf, dass der deutsche Rekordmeister die Konkurrenz gezielt schwächen würde. Bayern-Präsident Herbert Hainer wehrt sich nun. "Wir kaufen nicht danach ein, dass wir die Gegner schwächen, sondern danach, was wir brauchen auf unseren Positionen", sagte der 67-Jährige am Sonntag im Sport1-"Doppelpass". Anzeige

Der Klub-Boss begründete die Entscheidung für die beiden Leipzig-Profis, nannte sie einen "logischen Schritt". "Julian Nagelsmann kennt natürlich die Spieler, mit denen er zusammengearbeitet hat am besten", so die Rechtfertigung Hainers. Die gezielte Schwächung der Leipziger sei indes "wirklich nicht unser Ziel" gewesen. Zudem verwies Hainer auf die weitaus namhaftere Konkurrenz auf europäischer Ebene. "Wir haben ja noch andere Gegner in der Champions League und in Europa. Wir versuchen, unseren Kader so aufzustellen, dass wir in der Breite und in der Tiefe den Wettbewerb – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa – meistern können."

Gemeistert haben die Münchener ihre erste Hürde in der Königsklasse in dieser Saison mit Bravour. Mit einer makellosen Bilanz mit sechs Siegen aus sechs Spielen zogen die Nagelsmann-Schützlinge ins Achtelfinale ein, erwischten dort mit RB Salzburg ein machbares Los. In der Bundesliga sind die Münchener mit neun Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund Erster und auf dem Weg in Richtung zehnter Meisterschaft in Folge. Gänzlich auf die wirtschaftlichen Vorteile will Hainer den Erfolg nicht reduzieren. "Es ist zu einfach zu sagen: Der FC Bayern hat mehr Geld und wird deswegen deutscher Meister." So sei im Verein in der Vergangenheit "unglaublich gute Arbeit geleistet" worden, "nicht nur mit Geld, sondern auch wie der Kader zusammengestellt ist."